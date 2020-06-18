Twitter'dan sesli tweet özelliği

Sosyal paylaşım platformu Twitter’e sesli tweet özelliği geldi.
Sesinizi kaydedip tweet atabileceğiniz bu özellik şimdilik yalnızca iOS işletim sistemi içeren cihazlarda geçerli olacak.
Sesli tweet nasıl atılır?
Twitter’a sesli tweet atma özelliği ile kullanıcılar yazdıkları mesajlara ses kaydı ekleyerek paylaşımda bulunabilecek.
You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!— Twitter (@Twitter) June 17, 2020
Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD
Kişilere 140 saniyelik bir ses kayıt limiti koyan Twittter, yeni özelliğinden faydalanmak için tweet atma ekranına tıkladıktan sonra karşınıza çıkan ses ikonuna dokunun. Ses kaydetme ekranı üzerinden 140 saniyeye kadar ses kaydedebilirsiniz.
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