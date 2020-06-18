Bolton ifşaatları: Trump, Venezüella'yı işgal etmek istedi Putin yüzünden geri adım attı

ABD yönetiminin yayımlatmamak için elinden geleni yaptığı eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın kitabında, Donald Trump’ın Venezüella’yı işgal etmeyi düşündüğü ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeden sonra geri adım attığı öne sürüldü.

Daha yayımlanmadan krize neden olan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın ‘The Room Where It Happened: A White House Memoir’ (Olayın Gerçekleştiği Yer: Bir Beyaz Saray Hatırası) adlı yeni kitabında, Venezüella ile ilgili ifşaatlar da yer aldı.

Kitaptan bir bölümü aktaran Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezüella’yı ‘fiilen ABD’nin bir parçası’ olarak gördüğünü, dolayısıyla işgal etmenin ‘havalı olacağını’ düşündüğünü yazdı.

Guaido’nun ‘zayıf ve çocuksu’ olduğunu düşünmüş

Donald Trump tarafından Nisan 2018’de göreve getirilen John Bolton, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun devrilmesini savunan ABD’li isimlerin başında geliyordu. Trump, Bolton’ın da etkisiyle Ocak 2019’da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido’yu tanıdığını açıkladı.

Hillary Clinton ile karşılaştırmış

Ancak kitaba göre Guaido’nunMaduro karşısındakaldığını düşünen Trump, ufak bir tereddüt yaşadı.

Trump’ın işgal fikri ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Mayıs 2019’da yaptığı bir telefon görüşmesinden sonra değişti ve Maduro’nun koltuğunda kalması için ‘ikna oldu’.

Bolton, Putin’in ‘Sovyet tarzı akıllıca bir propaganda’ kullandığını ve Guaido’yu Trump’ın başkanlık yarışındaki rakibi Hillary Clinton ile karşılaştırdığını öne sürdü.

Beyaz Saray’da Guaido ile ‘darbe planı’

Bir grup paralı asker 3 Mayıs’ta Kolombiya üzerinden, başkent Caracas’ın kuzeyindeki La Guaira limanından Venezüella'ya girmeye çalışırken yakalanmıştı. Hükümet bu kişilerin darbe yapmak için kiralandığını ve amaçlarını bazı üst düzey hükümet görevlilerine suikast düzenlemek, terör saldırıları gerçekleştirmek olduğunu açıklamıştı.

Baskında, ABD ordusundan emekli Luke Alexander Denman ve Airan Berry’nin de aralarında olduğu 52 paralı asker yakalanmıştı.

Kitap kriz üstüne kriz çıkardı

John Bolton'ın bazı bölümleri basına yansıyan kitabı Beyaz Saray ile gerilime neden oluyor.

ABD Başkanı Trump, kitapla ilgili suçlamada bulunup bulunmama kararını Adalet Bakanı William Barr'ın vereceğini, ancak meselenin eninde sonunda yargıya intikal edeceğini ima etmişti.

Bunun ardından ABD Adalet Bakanlığı tarafından Washington DC Bölge Mahkemesinde açılan davada, John Bolton'ın kitabının, ‘ulusal güvenliği tehlikeye atabilecek derecede devletin gizli bilgilerini içerdiği’ öne sürülmüştü.

Gelecek hafta yayımlanması beklenen kitapta sadece yeniden seçilmeye odaklanan Trump'ın rastgele, bazen tehlikeli kararlar aldığından; Çin, Rusya, Ukrayna, Kuzey Kore, İran, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi müttefikler ve düşmanlara yaklaşımından bahsedildiği belirtiliyor.