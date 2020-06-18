Kayıt
12:03 18 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Bolton ifşaatları: Trump, Venezüella'yı işgal etmek istedi Putin yüzünden geri adım attı

    © AP Photo / Evan Vucci
    Dünya
    URL'yi kısaltın
    0 02
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104204/09/1042040940_0:52:3072:1780_1200x675_80_0_0_e95c28be9c19b19c58ebc37d452926a3.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/dunya/202006181042276279-bolton-ifsaatlari-trump-venezuellayi-isgal-etmek-istedi-putin-yuzunden-geri-adim-atti/

    ABD yönetiminin yayımlatmamak için elinden geleni yaptığı eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın kitabında, Donald Trump’ın Venezüella’yı işgal etmeyi düşündüğü ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeden sonra geri adım attığı öne sürüldü.

    Daha yayımlanmadan krize neden olan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın ‘The Room Where It Happened: A White House Memoir’ (Olayın Gerçekleştiği Yer: Bir Beyaz Saray Hatırası) adlı yeni kitabında, Venezüella ile ilgili ifşaatlar da yer aldı.

    Kitaptan bir bölümü aktaran Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezüella’yı ‘fiilen ABD’nin bir parçası’ olarak gördüğünü, dolayısıyla işgal etmenin ‘havalı olacağını’ düşündüğünü yazdı.

    Guaido’nun ‘zayıf ve çocuksu’ olduğunu düşünmüş

    Donald Trump tarafından Nisan 2018’de göreve getirilen John Bolton, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun devrilmesini savunan ABD’li isimlerin başında geliyordu. Trump, Bolton’ın da etkisiyle Ocak 2019’da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido’yu tanıdığını açıkladı.

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Amerikan özel güvenlik şirketi Silvercorp CEO'su Jordan Goudreau ile muhalefet lideri Juan Guaido arasında, 'kendisini devirmek amacıyla' yapıldığını iddia ettiği gizli bir anlaşmayı kamuoyuna açıkladı.
    © REUTERS / MIRAFLORES PALACE
    Maduro'dan Trump'a çağrı: Bizi devirecek gücünüz olmadığı, Guaido reziliyle darbe girişiminin fiyasko olduğunu kabul et
    Ancak kitaba göre Guaido’nun ‘sert’ Maduro karşısında ‘zayıf ve çocuksu’ kaldığını düşünen Trump, ufak bir tereddüt yaşadı.

    Hillary Clinton ile karşılaştırmış

    Trump’ın işgal fikri ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Mayıs 2019’da yaptığı bir telefon görüşmesinden sonra değişti ve Maduro’nun koltuğunda kalması için ‘ikna oldu’.

    Bolton, Putin’in ‘Sovyet tarzı akıllıca bir propaganda’ kullandığını ve Guaido’yu Trump’ın başkanlık yarışındaki rakibi Hillary Clinton ile karşılaştırdığını öne sürdü.

    Beyaz Saray’da Guaido ile ‘darbe planı’

    Bir grup paralı asker 3 Mayıs’ta Kolombiya üzerinden, başkent Caracas’ın kuzeyindeki La Guaira limanından Venezüella'ya girmeye çalışırken yakalanmıştı. Hükümet bu kişilerin darbe yapmak için kiralandığını ve amaçlarını bazı üst düzey hükümet görevlilerine suikast düzenlemek, terör saldırıları gerçekleştirmek olduğunu açıklamıştı.

    Baskında, ABD ordusundan emekli Luke Alexander Denman ve Airan Berry’nin de aralarında olduğu 52 paralı asker yakalanmıştı.

    Donald Trump, John Bolton
    © AP Photo /
    Trump'tan Bolton için 'O beni engelliyordu' yorumu
    Nicolas Maduro, muhalefet lideri Juan Guaido’nun ülkesine deniz yoluyla yapılan sızma girişimini planlamak için Donald Trump’ın talimatıyla Beyaz Saray’da ABD merkezli özel güvenlik şirketi Silvercorp’un CEO’su Jordan Goudreau buluştuğunu savunmuştu.

    Kitap kriz üstüne kriz çıkardı

    John Bolton'ın bazı bölümleri basına yansıyan kitabı Beyaz Saray ile gerilime neden oluyor.

    ABD Başkanı Trump, kitapla ilgili suçlamada bulunup bulunmama kararını Adalet Bakanı William Barr'ın vereceğini, ancak meselenin eninde sonunda yargıya intikal edeceğini ima etmişti.

    Bunun ardından ABD Adalet Bakanlığı tarafından Washington DC Bölge Mahkemesinde açılan davada, John Bolton'ın kitabının, ‘ulusal güvenliği tehlikeye atabilecek derecede devletin gizli bilgilerini içerdiği’ öne sürülmüştü.

    Gelecek hafta yayımlanması beklenen kitapta sadece yeniden seçilmeye odaklanan Trump'ın rastgele, bazen tehlikeli kararlar aldığından; Çin, Rusya, Ukrayna, Kuzey Kore, İran, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi müttefikler ve düşmanlara yaklaşımından bahsedildiği belirtiliyor.

    Etiketler:
    Hillary Clinton, Kitap, İşgal, ABD, Venezüella, Juan Guaido, Nicolas Maduro, Donald Trump, Vladimir Putin, John Bolton
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Beyaz Saray yakınlarındaki caddenin adı 'Black Lives Matter' olarak değiştirildi
    Karikatür
    Alman Savunma Bakanı: ABD askeri ABD’nin güvenliğinin garantisi için de buradalar
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet