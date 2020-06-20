Hayatını Castro'yu öldürmeye adayan Kübalı CIA casusu Antonio Veciana 91 yaşında hayatını kaybetti

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından eğitilen ve hayatını Küba lideri Fidel Castro'yu öldürmeye adayan ünlü casus Antonio Veciana, ikamet ettiği Miami'de 91 yaşında hayatını kaybetti.

Veciana'nın kızı Ana Veciana-Suarez, AFP'ye yaptığı açıklamada babasının uzun süredir hastalıkla mücadele ettiği bilgisini paylaştı.

Castro yönelik sayısız suikast girişimlerinin yanı sıra Suarez, 1960'larda binlerce Kübalı çocuğun ABD'nin Florida eyaletine kaçtığı 'Peter Pan Operasyonu'nun sorumlusu olduğunu açıklamıştı.

Veciana, 2017'de basılan otobiyografisi 'Trained to Kill'de, 'Bishop' takma adlı CIA casusu David Atlee Phillips tarafından 1959'da eğitime alındığını, Castro'yu öldürmeye yömelik bir eğitim programına tabi tutulduğunu belirtmişti.

Anılarının yayınlanmasını takiben verdiği röportajda Veciana, "Yaptığım iş teröristlerin yaptığı şey. Sadece adı konulmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Miami'de Phillips ile irtibata geçmesinin ardından Veciana, 1960-70'li yıllarda Küba liderine yönelik suikastlar gerçekleştiren 'Alpha 66' adlı paramiliter grubu kurdu ve yönetti.

1961'deki başarısız bir suikast girişiminin ardından ABD'ye sürgün edilen Veciana, girişimlerinin tamamının başarısızlığa uğramasının ardından 1979'da Castro'yu öldürmekten vazgeçti.