‘İkinci Dünya Savaşı’nın dersleri bugün ve gelecek için de geçerli’

Rusya lideri Vladimir Putin’in yazdığı makaleyi yorumlayan Dr. Mehmet Perinçek, İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarının ve derslerinin sadece geçmişi ilgilendirmediğini, bugün ve gelecek için de geçerli olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI) için kaleme aldığı 'Büyük Zaferin 75. yılı: Tarih ve gelecek karşısındaki ortak sorumluluk' başlıklı makalesinde, İkinci Dünya Savaşı'nın nedenlerini ve sonuçlarını değerlendirdi.

Siyaset ve tarih uzmanı Dr. Mehmet Perinçek, Sputnik’e demecinde makale ile ilgili yorumunda İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarının ve derslerinin sadece geçmişi ilgilendirmediğini, bugün ve gelecek için de geçerli olduğunu ifade etti.

‘Bugün Nazi Almanyası yok, fakat aynı hırsları olan güçler var’

“Putin’in İkinci Dünya Savaşı hakkındaki makalesinin çok önemli olduğu görüşündeyim. O savaşa yol açan süreçlerin ve faşizme karşı mücadelenin araştırılması sadece geçmişi değil, aynı zamanda bugünü ve geleceği de ilgilendirir. Bugün Nazi Almanyası yok, fakat aynı hırsları olan güçler var. Vietnam, Irak, Libya'da olup bitenler Hitler'in işi değil. Onun yerini alan modern saldırganlar ve savaş kışkırtıcıları var” diyen Perinçek, modern tarihte savaşların başlatılmasını haklı çıkaran yanlış bilgi örnekleri de verdi:

“Eski Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in kitle imha silahlarına sahip olduğu yalanını söyleyen Goebbels değildi. Hala işgal bahaneleri olarak benzer yalan ve propaganda örnekleri görüyoruz. Dünya Nazilerden kurtuldu, ancak dünya hegemonyası için çabalayanlar, farklı biçim ve kılıklarda hala var. Elbette buna karşı çıkan demokratik bir cephe de var.”