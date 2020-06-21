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    Çinli tarih uzmanı Putin’in İkinci Dünya Savaşı hakkındaki makalesini değerlendirdi

    © Sputnik / Алексей Никольский
    Dünya
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    Ünlü Çinli tarih uzmanı Wu Enyuan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İkinci Dünya Savaşı hakkındaki makalesinin tarihi açıdan ‘çok kuvvetli’ olduğunu, yazıda birçok yeni arşiv materyalinin kullanıldığını ve tezlerin tarihi gerçeklerle desteklendiğini belirtti.

    Çin Toplum Bilimleri Akademisi Doğu Avrupa, Rusya ve Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü eski Direktörü ve ünlü tarih uzmanı Wu Enyuan, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 'Büyük Zaferin 75. yılı: Tarih ve gelecek karşısındaki ortak sorumluluk' başlıklı makalesini değerlendirdi.

    Wu, makalesinin tarihi açıdan ‘çok kuvvetli’ olduğunu, yazıda birçok yeni arşiv materyalinin kullanıldığını ve tezlerin tarihi gerçeklerle desteklendiğini ifade etti:

    ‘Savaşın nedenleri ile ilgili geniş ve kapsamlı değerlendirme’

    “Öncelikle Putin, makalesinde İkinci Dünya Savaşı'nın nedenleri, seyri ve etkisi ile ilgili geniş ve kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Dahası, birçok tarihi belge kullandı, düşünceleri gerçeklerle desteklenmiş durumda, kaynaklar oldukça sağlam. Putin'in makalesinde gördüğüm ve çok az kişinin gördüğü tarihi belgeler çok önemli. Bence çok kuvveti bir makale.”

    Putin’in birkaç önemli konuya değindiğini söyleyen Wu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    ‘İnsanlığın geleceği için çok fazla kayıp verildiği unutulmamalı’

    “Makalenin önemine gelince, öncelikle o (Putin), insanların 75 yıl sonra İkinci Dünya Savaşı’nı neden hatırlamaları gerektiğini anlatıyor. Birkaç açıklama da vermiş. Birincisi, insanlığın ilerlemesi için çok fazla kayıp verdiğimizi unutmamalıyız. Sovyetler Birliği’nin kaybı 27 milyon kişi oldu, Çin de on milyonlarca kayıp verdi, ABD, İngiltere, Fransa’nın da kayıpları oldu. İnsanlığın geleceği için verdiğimiz bu kayıplar unutulmamalı.”

    Makalede belirtilen ikinci bir hususun ‘İkinci Dünya Savaşı'nın anısının gelecek nesiller, özellikle de gençler için bir vatanseverlik eğitimi’ olduğunu söyleyen tarihçi, şöyle devam etti:

    ‘Farklı bir dünya savaşını önlemek için İkinci Dünya Savaşı’nın dersleri unutulmamalı’

    “Üçüncüsü, Putin tarihsel dersleri ve deneyimleri özetlemiş, bu çok önemli. Farklı bir dünya savaşını önlemek için İkinci Dünya Savaşı’nın derslerini hatırlamalıyız. Bence bu yönleri vurguluyor.”

    ‘Savaşın Sovyetler Birliği tarafından başlatıldığı hakkındaki teori çürütüldü’

    Çinli uzman, Putin’in makalesinde İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinin nedenlerini, esaslarını, ayrıntılarını çok detaylı bir şekilde açıkladığını ve bu açıklamaların savaşın Sovyetler Birliği tarafından başlatıldığı hakkındaki ‘saçma teoriyi’ çürüttüğünü vurguladı:

    “Şu anda dünyada, özellikle de Batı ülkelerinde İkinci Dünya Savaşı’nın Stalin, Sovyetler Birliği tarafından başlatıldığı düşünülüyor. Putin makalesinde öncelikle İkinci Dünya Savaşı’nın kaynakları ile ilgili yeteri kadar tarihi kanıtlar sunuyor. Putin, Versay Barış Antlaşması’nın Almanya’yı 20 yıl boyunca baskı altında bıraktığını ve bu nedenle sonrasında Almanya ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu emperyalistlerin yeni bir bölge dağılımı istediğini ifade ediyor. Bu nedenle İkinci Dünya Savaşı’nı başlatan faşist Almanya ve Japonya oldu.”

    Wu, Putin’in ‘bu bakış açısının Çin’deki bakış açısı ile örtüştüğünü’ vurguladı.

    ‘Dünya meselelerinin tek taraflı politikalarla değil, birlikte ele alınarak çözülmesi gerektiği vurgulanıyor’

    Çinli tarihçi, "O (Putin) ayrıca Avrupa’daki savaş arenasında Sovyet birliklerinin Alman ordusuna yüzde 70 oranında direnç göstererek İkinci Dünya Savaşı'ndaki zafere büyük katkı sağladığını kaydetmiş. Şimdi bazıları İkinci Dünya Savaşı'ndaki zafere dikkat çekerken örneğin Normandiya Çıkarması gibi olaylarda Almanya’nın saldırısını püskürtenlerin Batı ülkelerinin birlikleriymiş gibi göstererek Sovyet ordusunu geri planda tutuyor, bu tarihi gerçeklerden mutlak bir sapma" diye konuştu.

    Wu, Putin’in makalesinin önemi ve anlamının tarihten ders çıkarmak olduğunu, Rus liderin savaşın sonuçlarına saygı duyulması gerektiğini söylediğini, aynı zamanda dünya meselelerinin tek taraflı eylem politikalarıyla değil, birlikte ele alınarak çözülmesi gerektiğini vurguladığını ifade etti.

    Etiketler:
    tarih, Makale, İkinci Dünya Savaşı, Zafer Günü, Vladimir Putin
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