Vaka sayılarında rekor artış saptayan DSÖ: Salgın ivme kazanıyor, etkileri yıllarca hissedilecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dün koronavirüs vaka sayısında rekor bir artış yaşandığını duyururken, Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının etkilerinin on yıllar boyunca hissedilebileceğini belirtti ve “Bölünmüş bir dünyayla bunu yenemeyiz” uyarısında bulundu.

Vaka sayılarında yeni bir rekorun kırılmasının ardından bir açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının ivme kazandığını ve etkisinin on yıllar boyunca hissedileceğini söyledi.

Dubai tarafından düzenlenen çevrimiçi sağlık forumunda konuşan Ghebreyesus, “Salgın hâlâ ivme kazanıyor. Salgının bir sağlık krizinden fazlası olduğunu biliyoruz; bu aynı zamanda bir ekonomik kriz, sosyal kriz ve pek çok ülkede siyasi bir kriz. Etkileri gelecek on yıllar boyunca hissedilecek” ifadelerini kullandı.

'Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz'

Ancak Ghebreyesus, dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük tehdidin virüs değil ‘küresel dayanışma ve liderlik eksikliği’ olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, “Bölünmüş bir dünyayla bu salgını yenemeyiz. Salgının siyasallaşması onu şiddetlendirdi. Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz” dedi.

24 saatte 183 bin vaka

Dünya Sağlık Örgütü, dünkü verilere göre koronavirüs vaka sayısında rekor bir artış yaşandığını belirtti. Buna göre, son 24 saat içerisinde 183 bin 20 yeni vaka bildirildi. En büyük artış 116 bin vakayla Kuzey ve Güney Amerika'da yaşandı.

Vaka sayısındaki artışa ait bir önceki rekor 18 Haziran'da 181 bin 232 kişiyle kırılmıştı.

Salgın nedeniyle dünya çapında şimdiye kadar 468 bin 724 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 8 milyon 975 bin 776'ya ulaştı.