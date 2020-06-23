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    İklim değişikliği

    Kuzey Kutbu'nda ölçülen 38 derece sıcaklık tarihe geçti

    © REUTERS / Stephane Mahe
    Dünya
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/dunya/202006231042304359-kuzey-kutbunda-olculen-38-derece-sicaklik-tarihe-gecti/

    Sibirya’nın Verhoyansk kasabasında ölçülen 38 derece sıcaklığın tarihe geçtiği bildirildi.

    Rusya'nın Sibirya bölgesindeki sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerinde seyrettiği, 67.5 kuzey enleminde yer alan Verhoyansk kasabasında hafta sonu tespit edilen 100.4 fahrenhaytın (38 santigrat), 66.5 enleminden başlayan Kuzey Kutbu dairesinde ölçülen en yüksek sıcaklık olduğu belirtildi.

    ABD’nin Kanada sınırındaki Maine eyaletinin Caribou kentinde yaşanan 96 fahrenhaytın (35.5 santigrat) da tüm zamanların en yüksek sıcaklığı olduğuna dikkat çekilirken ülkenin en güneyindeki Miami kentinde bile hava sıcaklığının, 1896 yılından bu yana sadece bir kez 100 fahrenhaytın (37.7 santigrat) üzerine çıktığı vurgulandı.

    CBS kanalının derlediği hava raporunda, ''Verkhoyansk genellikle dünyadaki en soğuk noktalardan biridir. Bu bölge, geçen yıl kasım ayında, sıfırın altında 60 Fahrenheit (-51 santigrat) ile 2019-2020 kışının en soğuk seviyesini gösteren noktalardan biriydi" ifadelerine yer verildi.

    Raporda, daha önce Kuzey Kutbu'nda böyle bir sıcaklığa ulaşılmadığı, sadece 1915 yılında Alaska'nın Fort Yukon kasabasında 100 fahrenhayta yaklaşan bir ölçümün kayıtlara geçtiği belirtildi.

    Yangınlar uydu görüntülerine yansıdı

    Tarihi sıcaklığın yaşandığı Kuzey Kutbu dairesine yakın bölgelerde yangınların çıktığı, uydudan çekilen görüntülerde Verkhoyansk kasabasının doğusundan yükselen duman bulutunun geniş bir çevreye yayıldığının görüldüğü belirtildi.

    Kuzey Kutbu başlangıç çizgisinin oldukça yukarısında kalan Sibirya’nın Çatanga ve Nijnyaya Peşa bölgelerinde de sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerinde olduğu belirtildi.

    Koronavirüs döneminde doğan bebek aşı için geldiği hastanede yüz kaskı takılmış halde, Hanoi, Vietnam
    © REUTERS / Nguyen Huy Kham
    Yüksek sıcaklık ve hava kirliliği prematüre bebek ya da ölü doğumlara neden olabiliyor
    2100 yılı beklentileri şimdiden hissediliyor

    Ocak-mayıs sıcaklık ortalamasına göre, ısının hapsolmasına neden olan karbon emisyonlarının aynen devam etmesi durumunda, Rusya'da 2100 yılında görülmesi beklenen ısı artışına 80 yıl öncesinden ulaşılabileceği uyarısı yapıldı.

    Kuzey Kutbu çevresinde yaşanan aşırı sıcaklıklara geçen yıl yaşanan anormal doğa olayları ve insan kaynaklı iklim değişikliklerinin sebep olduğu; Sibirya’nın doğusunda gelecek hafta da sıcaklıklarının 32 derece civarında seyredeceği belirtildi.

    Kuzey Kutbu, fosil yakıtlarının kullanılması sonucu ortaya çıkan ısı tutucu sera gazları nedeniyle dünya ortalamasına göre iki kat daha fazla ısındı ve son kırk yılda deniz buzu hacmi yüzde 50 azaldı.

    Beyaz buzun azalmasına karşın karanlık okyanus ve kara alanlarındaki artış, güneş ışınlarının daha azının yansıtıldığı, fazlasının emildiği anlamına geliyor. Bu devinim ise bölgenin orantısız biçimde ısınmasına yol açıyor.

    İklimlerdeki ortalama ısı artışı devam ettikçe, görülen bu aşırı ısı dalgalanmalarının daha da sıklaşacağını belirten bilim adamları, iklim değişikliğinin önüne geçilmesinin tek yolunun fosil yakıtlarının tüketimini durdurmaktan geçtiğine vurgu yapıyor.

    Etiketler:
    Orman yangını, iklim değişikliği, Rekor, Hava sıcaklığı, Sibirya, Kuzey Kutbu
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