Eski Kırgızistan Devlet Başkanı Atambayev, 11 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

Eski Kırgızistan Devlet Başkanı Atambayev, mafya lideri Aziz Batukayev’in salıverilmesiyle ilgili sanık sıfatıyla yer aldığı davada 11 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Atambayev, mafya lideri Aziz Batukayev’in salıverilmesiyle ilgili yargılandığı davada yolsuzluk yapmadan suçlu bulundu.

Atambayev’in tüm devlet ödül ve mal varlığı elinden alınacak.

Eski Kırgızistan lideri, kapalı olarak geçen sürece katılmayı ve son savunma konuşmasını yapmayı reddetmişti.

2011-2017 döneminde devlet başkanlığı görevini yapan Atambayev, görevini seçimler sonucu gönüllü olarak halefi ve dava arkadaşı Sooronbay Jeenbekov’a devretmişti.

Kırgızistan parlamentosu, 2019 Haziran’da eski devlet başkanıyla ilgili suçlamalar listesini savcılığa göndermişti. Atambayev, Batukayev’i sahte sağlık raporuyla salıvermekle suçlanmıştı.

Atambayev’in banka hesaplarına el konulmuştu. Eski ülke liderinin gözaltına alınması için rezidansına operasyon düzenlenmişti. Operasyon sonucu, 136 kişi yaralanmış, bir polis hayatını kaybetmişti.

Suçlamaları “absürt” olarak niyetlendiren Atambayev, halkı karşısında temiz olduğunu açıklamıştı.

Mafya lideri Aziz Batukayev, başkenti Bişkek yakınlarındaki bir cezaevinde isyan organize etmek suçlamasından 2006 yılında 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Batukayev, cezasının neredeyse yarısını bile doldurmadan ileri derecede hasta olduğu gerekçesiyle 2013 yılında serbest bırakılmıştı. Serbest bırakıldıktan birkaç saat sonra pasaport alarak ülkeden ayrılmıştı.

Mahkeme, Atambayev’i Batukayev’in yasadışı yollardan serbest bırakılmasından suçlu buldu.