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    Çinli şirket koronavirüs aşısının üçüncü aşama deneylerini BAE'de yapacak

    © AFP 2020 / NOEL CELIS
    Dünya
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    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (246)
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    Çinli bir şirketin, koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik deneyleri için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile anlaştığı bildirildi.

    Xinhua ajansının haberine göre, Çin Ulusal Bioteknoloji Grubu (CNBG) düzenlenen video konferansla, Abu Dabi merkezli bir teknoloji şirketiyle koronavirüs testlerinin üçüncü aşama testlerinin BAE’de yapılması için anlaşma yaptı.

    CNBG bünyesinde Vuhan Biyolojik Ürün Enstitüsü tarafından geliştirilen, birinci ve ikinci aşama klinik deneyleri Çin’de yapılan inaktif aşıların BAE’de yerlileştirilmesi için de çalışmalar yürütülecek.

    Azalan vakalar yüzünden denek bulamadılar

    Çinli aşı şirketinin ülkede uzun süredir çok düşük seviyede seyreden vaka sayıları nedeniyle, aşı testlerinde kullanılacak denek bulmakta zorlandığı ve bu nedenle yabancı bir ülkeyle anlaştığı düşünülüyor.

    Çin’deki CanSino ve Sinovac Biotech firmaları da daha önce üçüncü aşama klinik deneylere sırasıyla Kanada ve Brezilya’da başlayacaklarını açıklamıştı.

    Ülkenin günlük test kapasitesi 3.8 milyona yaklaştı

    Koronavirüs aşısı
    © REUTERS / Dado Ruvic
    Çin'den koronavirüs aşısı açıklaması: Aşı yıl sonunda tanıtılacak
    Diğer yandan Ulusal Sağlık Komisyonunda yetkili Guo Yanhong, ülkede günlük 3.8 milyon koronavirüs testi yapılabildiğini açıkladı.

    Ağız ve burundan alınan örneklerle yapılan nükleik asit testinin ülke genelinde pazartesi itibarıyla 90 milyon 410 bin kişiye yapıldığını belirten Guo, test merkezi sayısının da mart ayından bu yana ciddi şekilde artış göstererek 4 bin 804’e çıktığını belirtti.

    Pekin’de yaklaşık 2.5 milyon kişiye test yapıldı

    Ülkenin başkenti Pekin’de 11 Haziran’da bir gıda pazarı kaynaklı koronavirüs vakalarının hızla artması ülkede ikinci dalga endişelerine yol açmıştı. Pekin Belediyesi Sağlık Komisyonu, vakaların yükselişe geçtiği 11 Haziran'dan bu yana yaklaşık 2.5 milyon kişiye test yapıldığını aktarmıştı.

    Başkentte salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime geçici olarak ara verilirken, yapılması planlanan spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler tedbir amaçlı geçici süreyle durdurulmuştu.

    Pekin'de son günlerdeki vakaların odağında yer alan Şinfadi toptancı gıda pazarı civarında 30 Mayıs'tan itibaren bulunan herkesin, yakın temasta oldukları kişiler dahil, evlerinde 14 gün karantinaya alınacağını ve en az iki sefer teste tabi tutulacakları belirtilmişti.

    Pazarı kapatıp tüm çalışanlara test yapılması talimatı veren yetkililer, 15 Haziran'da pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesini karantinaya almıştı.

    Çin ana karasında bugüne kadar toplam 83 bin 430 koronavirüs vakası tespit edildi ve virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (246)
    Etiketler:
    Koronavirüs testi, Salgın, Deney, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Aşı, Koronavirüs
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