Mısırlı milletvekili uçurtmaları 'ulusal güvenliğe tehdit' olarak nitelendirdi

Mısır Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komitesi Üyesi Halid Ebu Talib’in konuyla ilgili Başbakan Yardımcısı Mustafa Madbuli’ye yazdığı mektupta, ülkede popüler hale gelen uçurtmaların stratejik açıdan önemli tesisleri çekmek için kamerayla donatılmalarının büyük tehlike oluşturacağını belirtti.

Shoruk portalında yayınlanan mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Uçurtmalar daha önceleri tatil günlerinde kullanılan bir oyunken, şimdi teknolojinin muazzam gelişmesiyle, sadece çocukların hayatı için değil, aynı zamanda modern minyatür video araçlarının kullanımı nedeniyle ulusal güvenlik için de bir tehdit haline geldi.”

Yetkililerden güvenli uçurtma kullanım talimatları

Ebu Talib ayrıca, binaların çatılarına çıkan uçurtma sahiplerinin uçurtmayı en yükseğe uçurma rekabetinin tehlikeleri konusunda da uyararak, yetkililerin uçurtmaların güvenli şekilde kullanımı konusunda ‘tavsiye ve talimatlar’ yayınlamaları gerektiğini ifade etti.

Milletvekili, son zamanlarda uçurtma uçurma sırasında elektrik çarpması ve yüksekten düşme nedeniyle aralarında çocuklarında bulunduğu ölüm vakalarında artış olduğunu kaydetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Mısır’ın Kalyubiya şehrinde 12 Haziran'da 18 yaşındaki bir genç elektrik direğine takılan uçurtmasını kurtarmaya çalışırken elektrik çarpması sonucu öldü. Yine 30 Mayıs'ta ülkenin kuzeyindeki Buheyra şehrinde benzer bir olayda 11 yaşındaki iki erkek çocuk hayatlarını kaybetti.