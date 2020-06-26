ABD’li uzmanlara göre Kruşçev’in oğlunun ölüm sebebi başından ateşli silahla yaralanması, eşi ise ‘yaşlılık’ diyor

ABD'nin Rhode Island eyaletinin adli tıp hizmetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Sovyet lider Nikita Kruşçev’in önceki hafta hayatını kaybeden 84 yaşındaki oğlu Sergey Kruşçev'in ölüm nedeni ateşli silahla başından yaralanması. Eşi ise ölüm sebebinin yaşlılık olduğunu belirtti.

Rhode Island’ın Cranston kentindeki evinde 18 Haziran’da hayatını kaybeden Sergey Kruşçev’in ölüm sebebiyle ilgili açıklama geldi.

Polis yetkilisi Todd Patalano’nun yerel basına yaptığı açıklamasına göre, ölüm günü Kruşçev’in eşi Valentina Golenko sabah saatlerinde polisi çağırdı. Olay yerine giden iki polis ve ambulans ekipleri tarafından Kruşçev’in ölmüş olduğu anlaşıldı. Adli tıp ekipleri olay yerine gitti, ancak şüpheli bir duruma rastlamadı. Ancak yine de Sovyet liderin oğlunun ölümüyle ilgili bir dava başlatıldı.

Palatino, Kruşçev’in başından ateşli silahla yaralanması neticesinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlanıp davanın kapandığını belirten Palatino, kimseye bir suçlama yöneltilmediğini ifade etti ve başka soruları yanıtlamayı reddetti.

Basına konuşan eyalet adli tıp sözcüsü de ölüm nedenini doğruladı ancak başka açıklama yapmayıp davanın kapandığını vurguladı.

Eşi ‘iki yıldır hastaydı’ diyor

Sputnik’e konuşan Kruşçev’in eşi Valentina Golenko Kruşçeva ise kocasının yaşlılıktan öldüğünü söyledi. Kruşçeva, “Dedikodulardan söz etmeme gerek yok. Yaşlılıktan öldü, iki yıldır hastaydı” dedi.

Kruşçeva, eşinin Moskova’da ünlü ve önemli isimlerin mezarlarının bulunduğu Novodeviçi Mezarlığı’na defnedileceğini söyledi.

Sergey Kruşçev, Sovyet liderin beş çocuğundan biri ve bilim insanı, uzay sistemleri tasarımcısıydı. Ayrıca kruz ve balistik füze projeleri geliştirmişti.

Kruşçev, 1991’de üçüncü eşi olan Golenko ile misafir öğretim üyesi olarak ABD'ye gelmiş, geri dönmemiş ve eyaletteki Brown Üniversitesi’nde Soğuk Savaş tarihiyle ilgili dersler vermeye devam etmişti.

Üniversitede devamlı olarak eğitim vermeyi sürdüren Kruşçev, 1999 yılında da eşiyle birlikte gerekli prosedürlerden geçerek ABD vatandaşlığı almıştı.