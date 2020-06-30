Belçika Kralı, ülkesinin sömürgeci geçmişinden 'derin pişmanlık' duyduğunu açıkladı

Belçika Kralı Philippe, bir ilke imza atarak, ülkesinin Kongo’da sömürge yönetimi boyunca neden olduğu zararlar için ‘en derin pişmanlıklarını’ sundu.

George Floyd’un öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar dünya çapında sömürgecilik tarihinin kara sayfalarını tartışmaya açarken, Kongo’yu yıllarca yağmalayan Belçika’dan geç de olsa ‘pişmanlık’ açıklaması geldi.

Belçika Kralı Philippe, bağımsızlığının 60. yıldönümünü kutlayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Devlet Başkanı Felix Tshisekedi’ye bir mektup göndererek pişmanlığını iletti.

Kral Philippe, “Geçmişin bu yaraları için en derin pişmanlığımı ifade etmek istiyorum, ki onun acısı, bugün hâlâ toplumlarımızda var olan ayrımcılıkla tekrar depreşti” ifadelerini kullandı.

#UPDATES Belgium's King Philippe expresses his "deepest regrets" for the harm done during Belgian colonial rule in DR Congo, in a first for his country pic.twitter.com/c1BXdnzkTo — AFP news agency (@AFP) June 30, 2020

Kralın adını anmadı

Belçika’nın Kongo’da sömürgeci geçmişinin simgesi olan Kral 2. Leopold'un adını anmayan Philippe, bu dönemde ‘kolektif hafızaya işlenen şiddet ve zulüm eylemleri gerçekleştirildiğini’ belirtti. Philippe, “1908 ile 1960 arasında devam eden sömürge dönemi ayrıca acı ve aşağılanmaya yol açtı” dedi.

Irkçılığın her türlüsüne karşı olduğunu belirten Kral Philippe, Belçika Parlamentosunun sömürgeci geçmişe ilişkin araştırma yapılmasına dair başlattığı çalışmaları desteklediğini belirtti.

Kral her ne kadar mektubunda açıkça özür dilemese de Belçika Kraliyet ailesinden sömürgecilik geçmişine dair açıklama yapan ilk isim oldu.

Heykeller kaldırıldı

Irkçılık karşıtı protestolar sırasında Belçika’da Kral 2. Leopold'un büst ve heykellerini hedef alındı. Ülkenin dört bir yanında bulunan heykellerin bazısı tahrif edildi, bazısı da ateşe verildi.

Belçikalılar, heykellerin yanı sıra Kral'ı anımsatan sokak isimleri ve otobüs duraklarının kaldırılması için kampanya başlattı.

Kral 2. Leopold, kendi mülkü ilan ettiği Kongo'yu yıllarca yağmaladı, milyonlarca kişinin ölümüne neden oldu. Kral, aynı zamanda Kongo'dan ‘köle’ olarak getirdiği insanları, Belçika’daki hayvanat bahçelerinde ‘teşhir etmesiyle’ biliniyordu.