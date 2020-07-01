BMGK’dan Guterres’in ‘derhal ateşkes’ çağrısına onay

Almanya’nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen’in yazılı açıklamasında, “Güvenlik Konseyi bugün Genel Sekreteri’nin, Kovid-19 bağlamında küresel ateşkes çağrısına destek vererek tasarıyı kabul etti” ifadesine yer verildi.

Guterres, 23 Mart’ta, “dünyanın her köşesinde derhal küresel bir ateşkes çağrısında” bulunmuştu. Ancak BMGK üyeleri bugüne kadar tasarının metni üzerinde mutabakat sağlayamamıştı. ABD ve Çin arasındaki tartışmaların sebebi, tasarıda Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) rolünün anımsatılmasıydı.

Fransa ve Tunus bu hafta, içinde DSÖ’nün isminin geçmediği yeni bir tasarı metnini sundu.

Tasarıda, salgının özellikle silahlı çatışmaların yaşandığı ülkelerdeki yıkıcı sonuçlarıyla ilgili derin endişeler duyulduğu ifade ediliyor. Ayrıca BMGK’nın, çatışmalardaki şiddet ve istikrarsızlığın salgını şiddetlendirebileceğini ve aynı zamanda salgının, çatışmaların insani sonuçlarını daha da kötüleştirebileceğini kabul ettiği ifade ediliyor.

Tasarının metninde, BMGK üyelerinin Genel Sekreter Guterres’in teklif ettiği tedbirleri, özellikle de “derhal küresel ateşkes” çağrısını dikkate aldığı belirtilirken, “benzeri görülmemiş salgının uluslararası barış ve güvenliği riske atabileceği” kaydediliyor.

Tasarıda, BMGK’nın “tüm ülkelerde derhal ateşkese uyulmasını talep ettiği ve Genel Sekreter ve özel temsilcilerinin ve özel elçilerinin bu yöndeki çabalarına destek verdiği” kaydediliyor. BMGK ayrıca çatışan tüm taraflara, insani yardımın güvenli, engelsiz ve istikrarlı bir şekilde ulaştırılması için “en az 90 günlük kesintisiz insani molayı” sağlama çağrısında bulunuyor.

Tasarıda ayrıca bu ateşkesin ve insani molanın IŞİD, El-Kaide ve Nusra’ya karşı yürütülen operasyonları kapsamadığı vurgulanıyor