Dünya Sağlık Örgütü'nden pandemi oluşturma riski olan yeni domuz gribi türüyle ilgili açıklama

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, Çinli bilim insanlarının bilim dergisinde yayınlanan çalışmasında sözü edilen domuz gribi virüsünün yeni değil, bilinen bir domuz gribi türü olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnsanları sakinleştirmek, bunun yeni bir virüs olmadığını, gözetim altında olan bir virüs olduğunu söylemek önemlidir" ifadelerini kullandı.

Ryan, Çinli bilim insanlarının bahsettikleri virüsün 2016 yılından beri bilinen ve kuş gribine benzeyen Avrasya domuz gribinin bir suşu olduğunu belirterek, araştırmacıların bilim dergisinde yayınlanan çalışmasında, domuz popülasyonu arasındaki gelişimi de dahil olmak üzere, bu suşun epidemiyolojik gözetimi hakkında bilgilerin de yer aldığını ifade etti.

Ryan ayrıca, DSÖ’nün durumun daha ayrıntılı araştırılması için Çin ile işbirliği yapmak istediğini de sözlerine ekledi.

Çinli bilim insanları pandemi oluşturma potansiyeli bulunduran yeni bir domuz gribi türü keşfettiklerini açıklamış, araştırma sonuçları ABD'de çıkan bilim dergisi PNAS'ta yayınlanmıştı.