'ABD'li diplomatlar, koronavirüs nedeniyle Suudi Arabistan'dan ayrılıyor'

Wall Street Journal'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre son günlerde yaklaşık 4 bin vaka tespit edilen Suudi Arabistan'daki ABD'li diplomatlar ülkelerine dönüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta acil işi bulunmayan tüm personelin ülkeyi terk etmesine izin verdi. Önümüzdeki haftalarda daha fazla diplomatın Suudi Arabistan'dan ayrılması bekleniyor.

ABD'li yetkililerin anlattıklarına göre ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'ndeki en az 30 çalışan, marttan bu yana evlerinde çalışmalarına rağmen koronavirüse yakalandı. Elçiliğin şoförü ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'li diplomatların bir aile bireyine Riyad'daki hastanelerden birinde tedavi konusunda ret yanıtı verilince duruma elçilik müdahale etmek durumunda kaldı.