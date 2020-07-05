Ermenistan’da bir Rus asker ölü bulundu

Sputnik’e konuşan Rusya Güney Askeri Bölgesi yetkilisi, Ermenistan’ın Gümrü kentindeki evlerden birinde bir Rus askerin ölü bulunduğunu aktardı.

Yetkilinin verdiği bilgiye göre bölge komutanlığı ve Ermenistan adli organları olayla ilgili soruşturma başlattı.

Medyada yer alan haberlere göre ölen asker, 102. Rus Askeri Üssü’nde görev yapan 20 yaşında bir Rusya vatandaşıydı. Ölü askerin yatak odasında bulunduğu, olay yerinde ayrıca bir mektup ta olduğu belirtildi.

Ermenistan Soruşturma Komitesi Sözcüsü Rima Yeganyan, ölenin paralı asker olduğunu açıkladı.

Ermenistan Başsavcılığı Sözcüsü Arevik Haatryan ise ‘İntihara Azmettirmeden’ ceza davası açıldığı bilgisini verdi.

102. Rusya askeri üssü, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) birleşik hava savunma sisteminin bir halkası olarak 1995 anlaşmasıyla Ermenistan’ın kuzeyindeki Gümrü kentinde kurulmuştu. 20 Ağustos 2010’da ise üssün kullanım süresinin 2044 yılına kadar uzatılmasına yönelik bir anlaşma imzalanmıştı.