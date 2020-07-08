BMW abonelik sistemine geçmeye hazırlanıyor

BMW, yakın bir gelecekte otomobiller için kişiselleştirilebilir özellikler sunmayı planlıyor. Bu özellikler arasında ısıtmalı direksiyon, orjinal BMW motor sesi ve ısıtmalı koltuklar var. Fakat bu özellikler pazardan pazara değişecek.

Yakın bir gelecekte, BMW marka otomobillere ilişkin yeni uygulamaların hayata geçirileceği öğrenildi.

Buna göre, BMW tarafından kullanıcılara gönderilecek güncellemelerle uyarlanabilir hız sabitleyici özelliğini kullanıma açılacak, 'şerit sabitleme özelliğine' ise bir süreliğine abonelik sistemiyle erişilebilecek.

Haber Global'in CNN'den aktardığına göre, bir sürücü 3 yıllığına ısıtmalı koltuklara sahip olabilecek ve süresi dolduğunda aboneliğini yenilemek isteyip istemediğine karar verebilecek.

BMW'nin yeni kişiselleştirilebilir özelliklerin hangi pazarda olup olmayacağı belirsiz. BMW, kişiselleştirilebilir özelliklerin pazardan pazara fark edeceğini söylüyor. Örneğin, ABD'de ısıtmalı koltukların lüks otomobillerde bir standart olduğunu belirten bir BMW sözcüsü, bu özelliğin ABD'de ayrı bir şekilde satılamayacağını söylüyor.

Tüm bu yukarda bahsedilen özellikler otomobilde donanım olarak gelecek. Fakat BMW sahipleri bu özellikleri abonelik sistemiyle daha sonra aktif hale getirebilir. Sürücüler bu özellikleri fabrika ya da bayiye gitmeden internet üzerinden aktif hale getirebilecek.

Şu anda bu özellikler 500 BMW sürücüsü tarafından ABD'de test ediliyor. Bu özellikleri kullanmaya devam etmek için sürücüler yıllık 39 dolar, 3 yıl için 99 dolar veya kalıcı kılmak için ise 149 dolar ödemek zorunda.

Her özelliğin her pazarda aktifleştirilemeyeceğini belirten BMW sözcüsü, bazı pazarlarda “orjinal bmw motor sesi” gibi özellikler getirilebileceğini söyledi.