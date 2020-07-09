Ukrayna'da bir Türk vatandaşını öldürüp cesedini parçaladılar

Ukrayna'nın Odesa şehrinde 68 yaşındaki bir Türk vatandaşının cinayete kurban gittiği bildirildi. 17 yaşındaki iki kişi tarafından öldürülen Türk vatandaşının cesedinin parçalanarak gömüldüğü ortaya çıktı.

Belgorod-Dniester’da bir ev kiralayan 68 yaşındaki Türk vatandaşından haber alamayan yeğeninin polise başvurarak kayıp ihbarı yapması üzerine, polis kiralanan daireye girdi. Dairede kan izlerini bulan polis araştırmayı derinleştirdi, iletişim hatları incelenmeye alındı.

Polisin araştırması sonucunda ulaşılan faillerin, aynı semtte bulunan ve kurbanla daha önce teması olan 17 yaşında bir erkek ve kız olduğu belirlendi.

Hazırlıklarını yaparak, gece adamın yaşadığı binaya gelerek, pencereden daireye girdikleri ve öldürdükleri tespit edildi. Suçun izlerini gizlemek için ise failin bedenini parçalayarak, 14 poşete doldurup şehir dışında haliç yakınına gömdükleri anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, 'kasten öldürme' suçundan yargılanacak olan zanlıların müebbet hapis cezasına çarptırabilecekleri bildirildi.