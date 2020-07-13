Ermenistan: Azerbaycan saldırılarına bu sabah itibariyle yeniden başladı

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Azerbaycan’ın bu sabah itibariyle Ermeni mevzilerine saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Düşman güçleri üç saatlik aradan sonra, pazartesi sabahı provokatif eylemlerine yeniden başlayarak, Ermeni mevzilerine topçu mermileriyle saldırılarına devam etti. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, orantılı şekilde yanıt verdi” ifadelerini kullandı.

Stepanyan, Azerbaycan güçlerinin kayıplarının artması ihtimalini dışlamadıklarını kaydetti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın basın dairesinden yapılan açıklamada ise Ermeni güçlerinin bu gece sınırdaki bir köye saldırılarını sürdürdüğü bildirilmişti.

Stepanyan da Azerbaycan tarafından çeşitli yoğunluklarda saldırıların gerçekleştirildiğini, ‘düşmanın tüm girişimlerinin etkisiz hale getirildiğini’ ifade etti.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında meydana gelen silahlı çatışma sonucunda iki taraftan da ölü ve yaralılar olduğu aktarılmıştı.

Azerbaycan ordusu, “Ermenistan, Tovuz bölgesinde ateşkes rejimini kabaca ihlal ederek, topçu birliklerinden mevzilerimizi ateş altına aldı. Her iki taraftan da kayıplar var” açıklaması yapmıştı.

Ermenistan ise, Azerbaycan tarafını sınırı ihlal etmekle suçlayarak “Askerler destek noktasını ele geçirmeye çalıştı, ancak ateşle karşılık verilmesi üzerine geri çekildi” ifadelerine yer vermişti.