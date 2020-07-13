ABD'nin Uygur yaptırımına Çin'den misilleme: 4 siyasetçi kara listeye alındı

ABD’nin Uygur halkına karşı insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Çinli yetkililere yaptırım uygulamasına Pekin’den yanıt gecikmedi. Çin Dışişleri Bakanlığı, pek çok ABD’li siyasiye yaptırım kararı alındığını duyurdu.

Yaptırım uygulanan isimler arasında cumhuriyetçi senatörler Marco Rubio ve Ted Cruz’un yanı sıra Temsilciler Meclisi Üyesi Chris Smith ile ABD'nin Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Büyükelçi Sam Brownback yer aldı. Tüm bu siyasilerin, Çin karşıtı yasaları destekleyen ve Pekin karşıtı tutumlarıyla bilinen isimler olması dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, yaptırımların ABD'nin daha önceki düşman eylemlerine karşı misilleme olduğunu açıkladı. Hua, Uygur’un tamamen ‘Çin’in bir iç meselesi olduğunu ve ABD’nin müdahale hakkının bulunmadığını’ tekrarladı.

Ne olmuştu?

ABD, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur halkına ve diğer Müslümanlara yönelik politikasında ‘baskı ve şiddetten sorumlu’ tuttuğu Çinli yetkililere karşı yaptırım kararı almıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, söz konusu insan hakları ihlallerinde rolü olan Sincan Parti Sekreteri Çın Çüenguo, Sincan Siyasi ve Hukuk Komitesi Parti Sekreteri Cu Haylün, Sincan Kamu Güvenlik Bürosunun şu anki Parti Sekreteri Vang Mingşan ve ailelerine ABD'ye giriş yasağı getirildiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD'ye mütekabiliyetle cevap verileceğini açıklamıştı.

Associated Press (AP) ajansının ay başında yayımladığı haberinde Uygur halkının yoğunlukla yaşadığı özerk bölgede, yerel hükümetin, son yıllarda bölgedeki Uygur ve Kazak kadınları doğum kontrol yöntemleri uygulamaya zorladığı, çok çocuk yapanlara para cezası kestiği ve kamplara göndermekle tehdit ettiği öne sürülmüştü.