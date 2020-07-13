Aliyev ve Paşinyan'dan karşılıklı suçlamalar

Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerilimin yeniden tırmanması sonrası Bakü ve Erivan'dan karşılıklı suçlama açıklamaları geldi.

Azerbaycan Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Dün gündüz saatlerinde Ermeni askerler sınırındaki Azeri mevzilerine ateş açtı. Bu, Ermeni tarafının yeni provokasyonu. Bu, mevzilerimize yönelik beklenmedik bir darbe oldu ve askerlerimizin ölümüne yol açtı. Ancak bu saldırıyı önledik ve uygun bir yanıt vererek askerlerimizin intikamını aldık. Bugün sınırdaki gergin durum sürüyor" dedi.

'Nedenlerden biri Ermeni hükümetinin ikiyüzlülüğü'

Bu tür olayların nedenlerinden birinin Ermeni hükümetinin ikiyüzlülüğü olduğunu kaydeden Aliyev, " Azerbaycan, toprak bütünlüğünün korunmasını sağlayacak . Dün topraklarımızın bir santimini dahi düşmana vermedik. Ermeni hükümetinin bu eylemleri mantıkla bağdaşmıyor ve hükümet bizzat Ermenistan için tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Uluslararası kuruluşlara sınırdaki olay hakkında bilgi verdiklerini de anlatan Aliyev, provokasyonu kimin başlattığını yerinde görmeleri için ilk fırsatta yabancı askeri temsilcileri davet edeceklerini ekledi.

'Türkiye'nin tutumu endişe yaratıyor'

Ermenistan kanadındaysa Başbakan Nikol Paşinyan, bakanlar kurulunu acil olarak topladı.

Toplantıda konuşan Paşinyan, "Azerbaycan yönetimi, bölgesel istikrarı bozmanın sonuçlarından tümüyle sorumlu olacak. Türkiye'nin bölgedeki istikrarsızlığı kışkırtmaya yönelik tutumu endişe yaratıyor. Nitekim Türk Dışişleri'nin açıklamasında aleni ve geleneksel hale gelmiş Ermeni karşıtı mantıkla Azerbaycan'ın eylemlerine koşulsuz destek verileceği ifade ediliyor" dedi.

Paşinyan, Azeri hükümetinin ülkedeki iç sorunları ikinci plana itmek için uzun süredir anti-Ermeni kartını oynamaya çalıştığını savunarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bakü, BM Genel Sekreterinin küresel ateşkes çağrısına katılmadı ve ülkedeki sosyo-ekonomik durumun kötüye gitmesiyle birlikte Azeri askeri yönetiminin Ermeni karşıtı ve savaş yanlısı söylemlerini artırmasını koordine etti."