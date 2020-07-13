Ermenistan Dışişleri’nden Türkiye’nin açıklamalarına yanıt: Kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı’nın “Türkiye, toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarıyla Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecektir” açıklamasına Erivan’dan yanıt geldi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Türkiye Dışişleri Bakanlığı 12 Temmuz’da, aslında Azerbaycan’ın sınırda güç kullanmasını haklı çıkararak, Bakü’ye yönelik koşulsuz desteklerini ifade ettikleri, ancak açıkça yalan ve yanıltıcı olan bilgi yaydıkları bir açıklama yayınladı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi: “Türkiye’nin bu tarz provokatif tavrı ve Ermenistan’a yönelik mesnetsiz suçlamaları; AGİT Minsk Grubu üyesi gibi değil, Dağlık Karabağ krizine müdahil bir taraf gibi hareket ettiğini doğruluyor. Bu husus, Türkiye’nin uluslararası anlamda, öncelikle de AGİT kapsamında Karabağ krizine dahil edilmesini imkânsızın ötesine taşıyor. Türkiye’nin komşu bölgelerdeki krizlere müdahil olma çabası, halihazırda söz konusu bölgelerde güvenliğin baltalanmasına ve istikrarsızlığın yayılmasına yol açmıştır. Türkiye’nin bölgemizde istikrarsızlığı provoke etme girişimlerini kararlılıkla kınıyoruz.”

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kendi kapasitesini aşan emeller uğrunda maceraperestliğe soyunmak, Ermenistan’ın muhakeme zaafını ortaya koymakta, bölgemizdeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır. Ermenistan’ın saldırganlığını örtme çabasının uluslararası camia tarafından da hiçbir şekilde kabul görmemesini temenni ediyoruz. Türkiye, toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarıyla Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecektir" ifadeleri kullanılmıştı.