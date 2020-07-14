Ermenistan, KGAÖ'nün sınırdaki gerilime ilişkin tutumunu açıklamasını bekliyor

'Govorit Moskva' radyosunun yayınına katılan Toganyan ve Bülbüloğlu, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yeniden tırmanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toganyan, "Bugün KGAÖ Daimi Konseyi'nin toplanmasını umuyoruz. KGAÖ'nün tutumunu mutlaka ortaya koyması gerektiğine inanıyoruz. Zira KGAÖ üyesi bir ülkeye, çatışmayla hiçbir ilgisi olmayan bir bölgeye saldırı söz konusu" dedi.

'Uluslararası toplum Azerbaycan'ın yanında'

Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçisi Polat Bülbüloğlu da, gerilimin yeni olmadığını kaydederek Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'sini kaybetmeyi asla kabullenmeyeceğinin altını çizdi.

Bülbüloğlu, "Azerbaycan topraklarında işgal sürdükçe bu tür olaylar kaçınılmaz. Uluslararası toplum, tamamen Azerbaycan'ın tarafında. ordumuz Cumhurbaşkanı'nın vereceği emri yerine getirecek güçte ancak Cumhurbaşkanımız kan akmasını istemediği için bu emri vermiyor" diye konuştu.

Bülbüloğlu, çözüm için süreci yeniden başlatacak somut ve esaslı müzakerelere ihtiyaç olduğunu ekledi.