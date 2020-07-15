ABD-Çin gerginliği tırmanıyor: Pekin'den 'misilleme kaçınılmaz' uyarısı

ABD ve Çin arasındaki gerginlik giderek tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Çin’e yönelik yeni yaptırım kararlarını yasalaştırmasının ardından Pekin’den yanıt gecikmedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı buna karşılık misilleme yaptırımlarıyla yanıt verileceğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “ABD’nin yasa tasarısı, Hong Kong’un Ulusal Güvenlik Yasası’nı kasten karalıyor, Çin’e yaptırım tehdidinde bulunuyor, uluslararası ilişkilerin temek kurallarını ve uluslararası hukuku ciddi bir şekilde ihlal ediyor. Bu Hong Kong’un işlerine ve Çin’in içişlerine çirkin bir müdahale” denildi.

Meşru çıkarlarını korumak için Washington’a gerekli yanıtı vereceklerini belirten Bakanlık, ABD temsilciliklerine ve ilgili kişilere yaptırım uygulanacağını açıkladı. ABD'nin tutumunu değiştirmemesi halinde yaptırımların 'kaçınılmaz' olacağı vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump dün, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne getirilen Ulusal Güvenlik Yasası nedeniyle Çin'i sorumlu tutan bir yasa tasarısını onayladı ve ayrıca Hong Kong'a yönelik imtiyazları kaldıran bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Söz konusu yasa, Hong Kong'a tartışmalı Ulusal Güvenlik Yasası'nı getiren Çinli yetkililerle iş yapan bankalara yaptırım uygulanmasını öngörüyor ve Hong Kong'daki protestoculara müdahale eden güvenlik güçlerini de hedef alıyor.