Apple, AB ile girdiği vergi mücadelesini kazandı

Apple, AB ile yıllardır devam eden vergi mücadelesinde yaklaşık 13 milyar euroluk borca karşı açtığı davayı kazandı.

Apple ile Avrupa Birliği (AB) arasında yıllardır devam eden vergi mücadelesi sonunda karara bağlandı. Apple'ın, İrlanda'daki faaliyetlerinden dolayı geriye dönük 13 milyar euronun (15 milyar dolar) üzerinde vergi borcu çıkaran AB Komisyonu kararına karşı açtığı davada gülen taraf teknoloji devi oldu.

Genel Mahkeme, Komisyon kararını bozarak Apple’ın bu tutarı ödemesine gerek olmadığına hükmetti. Mahkeme, AB’de geçerli bulunan rekabet kurallarına işaret etti ve komisyonun ihlali kanıtlamakta başarılı olamadığını vurguladı.

Ne olmuştu?

Kararı memnuniyetle karşılayan Apple ’dan yapılan açıklamada, “Bu dava ne kadar vergi ödeyeceğimiz değil, nerede ödemek zorunda olduğumuzla ilgiliydi. Vergi ödemelerinin toplumda oynadığı önemli rolü bildiğimiz için dünyanın en büyük vergi mükellefi olmaktan gurur duyuyoruz” denildi.

AB Komisyonu, Apple'ın İrlanda'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin üç yıl süren soruşturmasını Ağustos 2016'da tamamlamıştı. Soruşturmaya göre Apple'ın İrlanda vergi yasasıyla vergi yükünü yirmi yılı aşkın bir süredir yapay olarak azalttığı, 2014'te yüzde 0.005'e kadar düşürdüğü ortaya çıkmıştı.

Davanın ilk duruşması ise geçtiğimiz yıl yapılmıştı. Avrupa operasyonlarına karşılık yeterli miktarda vergi ödemediği tespit edilen Apple’ın İrlanda’ya 14.5 milyar dolarlık ödeme yapması yönünde hüküm verilmişti. Şirket, 1.4 milyar doları faizi olmak üzere toplam 15.3 milyar dolarlık ödeme gerçekleştirmişti. Ancak temyiz davası sürdüğü için İrlanda’nın bu paraya iki yıl boyunca dokunması yasaklanmıştı.

Düşük vergi rejimini korumaya çalışan İrlanda ve Apple, komisyonun kararına karşı çıkıyordu. Mahkemenin Apple'ın ceza ödemesine karar vermesi halinde, durumun İrlanda ekonomisi için olumsuz etki yaratacağı düşünülüyordu.

Çünkü Apple, Facebook ve Google gibi çok uluslu şirketler tarafından istihdam edilen kişilerin sayısı ülkede geçtiğimiz yıllarda yüzde 25 arttı ve her 10 İrlandalı işçiden biri, bu şirketlerde çalışıyor.