Peskov: Putin ve Erdoğan, ilgili kurumlara karşılıklı uçak seferlerinin başlatılmasını müzakere etme talimatı verdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, önceki gün telefon görüşmesi yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili kurumlara iki ülke arasındaki uçak seferlerinin başlatılmasını müzakere etme talimatı verdiğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan Rusya ile Türkiye arasındaki uçak seferlerinin ne zaman başlayacağı konusu son günlerde iki ülkenin gündeminde önemli bir yer tutarken Kremlin'den konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Sputnik'e konuşan Dmitriy Peskov, Putin ve Erdoğan'ın telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki uçak seferlerinin başlatılması konusuna değindiğini anlattı. Peskov'a göre liderler, ilgili kurumlara bu konuyu müzakere etme talimatı verdi.

Putin ve Erdoğan, 13 Temmuz'da telefon görüşmesi yapmıştı. İkilinin Suriye ve Libya'daki durum ile Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesini konuştuğu açıklanmıştı.

Bugün Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ile uçuşların 15 Temmuz itibariyle başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığı bildirilmişti.

31 ülkeyle seferlere başlandığını belirten Bakan Adil Karaismailoğlu, "Bugün itibarıyla Rusya ile de uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık" ifadesini kullanmıştı.

Sputnik'e konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan bir kaynak, bilgiyi doğrulamış ancak henüz net tarihin belirlenmediğini söylemişti.