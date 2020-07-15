Ermenistan'ın Moskova Büyükelçisi: Rusya'nın gerilimin azalması için nüfuzunu ve imkanlarını kullanacağını umuyoruz

Ermenistan'ın Moskova Büyükelçisi Vardan Toganyan, Rusya'nın Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimin azaltılması için nüfuzunu ve imkanlarını kullanacağını umduklarını söyledi. Ermenistan Savunma Bakanlığı da KGAÖ'nün müdahalesine gerek olmadığı açıklaması yaptı.

Sputnik'e demeç veren Toganyan, Erivan'ın 1993 yılından bu yana Rusya'nın arabuluculuk rolü oynamasını kabul ettiğini anımsatarak Moskova'nın yine nüfuzunu ve imkanlarını kullanacağını umduklarını belirtti.

Toganyan, "Rusya, AGİT Minsk Grubu eş başkanı durumunda, arabuluculuk misyonuna başkanlık ediyor, önemli bir arabuluculuk rolü oynadı ve oynuyor. Moskova'nın çabaları sayesinde 1994 yılındaki kanlı savaş ve 2016 yılındaki dört günlük savaş durduruldu. Bu nedenle, Rusya'nın nüfuzunu ve imkanlarını kullanacağını umuyoruz" dedi.

Rusya'nın desteğiyle yoğun görüşmeler yapıldığını ve dışişleri bakanlarının telefonda görüştüğünü anlatan Toganyan, "Bölgede büyük bir istikrarsızlığın önüne geçilmesi için Rusya'nın her türlü çabayı gösterdiğini görüyoruz. Bunu Türkiye için söyleyemeyiz zira bölge ülkelerinden birinin çatışmaya fiilen dahil olduğu ve istikrarsızlığı körüklediği yeni jeopolitik gerçeklikler içinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'Çatışmanın kapsamı KGAÖ'nün müdahalesini gerektirecek düzeyde değil'

Bu arada Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan, sınırdaki çatışmaların Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) müdahalesini gerektirecek kadar kapsamlı olmadığını belirtti.

Ovannisyan, "Çatışmanın kapsamı, KGAÖ'nün müdahalesini veya herhangi bir eylemini gerekli kılacak düzeyde değil. Ermenistan ordusu, görevlerini eksiksiz olarak yerine getiriyor" diye ekledi.