Gazprom, Türkiye'ye gaz tedarikinin 2020’nin sonuna kadar geçen yılki seviyeye ulaşmasını umuyor

Gazprom Eksport Departman Başkanı Andrey Zotov, Türkiye'ye gaz tedarikinin 2020’nin sonuna kadar geçen yılki seviyeye ulaşmasını umduğunu belirterek, şunları ifade etti:

“Yılın ikinci çeyreğinde bir dizi faktör bir araya geldi. Pandeminin artan etkisinin yanı sıra arz açısından artan rekabet ve sıvılaştırılmış doğalgaz ihracat fiyatının sözleşmeli fiyatlarımızın çok altında olması nedeniyle ihracat düştü.”

Zotov, Asya pazarları küçüldükçe piyasalardaki arzın büyüdüğünü ve artan gazın Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa pazarına girdiğine vurgu yaparak, “Üçüncü çeyreğin başlangıcı olan temmuz ayından itibaren durum dengelenmeye başladı, yılın sonuna kadar Türkiye'ye gaz tedarikinde geçen yılın rakamlarına ulaşacağımızı umuyoruz” ifadelerini kullandı.