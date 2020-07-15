Azerbaycan: Nahçıvan yönünde de ateşkes ihlal eden Ermenistan’a ait bir askeri araç imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Tovuz yönündeki saldırganlığın ardından Ermenistan ordusunun Nahçıvan yönünde de aktivitesini artırarak ateşkes ihlal ettiğini duyurdu. Açılan ateşe karşılık verildiği belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın sınırdaki Tovuz bölgesine 12 Temmuz Pazar günü başlattığı saldırıların ardından dün ve bugün Nahçıvan yönünde de harekete geçerek Azerbaycan ordu mevzilerine ve köylere ateş açtığını bildirdi.

Açıklamada, 14 Temmuz saat 22.15-23.55 arasında ve 15 Temmuz saat 01.20’den başlayarak sabah saatlerine kadar Nahçıvan’ın Şerur, Babek ve Ordubad ilçelerindeki ordu mevzilerine ve köylere farklı silahlardan ateş açıldığı kaydedildi.

Açılan yanıt ateşle düşmanın susturulduğu ifade edilirken ateşkes ihlallerinin önlenmesi ve yapılan saldırılara ceza kesilmesi amacıyla düzenlenen hava operasyonu sonucu Ermenistan’a ait bir askeri aracın imha edildiği belirtildi.

Bakanlık, sınırdaki durumun Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğunu kaydetti.