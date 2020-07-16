Aliyev’den Erdoğan’a Ermenistan ile gerilimde verdiği destekten dolayı teşekkür mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile sınırda yaşanan gerilimde ülkesine verilen destek ve sergilenen kararlı duruştan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi.

Mektupta, darbe girişiminin Türk devletine karşı hain bir plan olduğu belirtilirken, "Kahramanlığınız ve Türk halkının size olan sevgisi sayesinde kardeş ülke bu zor sınavdan daha da güçlü çıktı. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün Türk halkının kendi devletine ve demokratik geleneklerine bağlılığının açık bir örneği" ifadelerine yer verildi.

Darbe girişimini önlemek için hayatlarını veren şehitleri saygıyla andığını kaydeden Aliyev, ülkesinin hain darbe girişimini ilk dakikalardan itibaren kınadığını hatırlatarak, "Azerbaycan halkı ve devleti bununla kardeş Türkiye’nin yanında olduğunu gösterdi" dedi.

Azerbaycan ve Türkiye’nin, ‘bir millet, iki devlet’ ilkesi gereği iyi ve kötü günlerde daima birbirlerine destek verdiğini vurgulayan Aliyev, her konuda Türkiye’nin güçlü desteğini hissettikleri yazdı.

12 Temmuz’da Ermenistan ordusunun Azerbaycan’a gerçekleştirdiği saldırıya da ilk tepkiyi veren Türkiye olduğuna işaret eden Aliyev, "Dünkü konuşmanızda, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla ilgili Türkiye'nin tutumunu bir daha ifade ettiniz. Halkımız Azerbaycan'a verdiğiniz desteği takdir ediyor" diye kaydetti.

Azerbaycan-Türkiye stratejik ittifakının bölgede barış ve güvenliği sağlamada ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunan önemli bir faktör olduğunu yazan Aliyev, "Birlik ve dayanışmamızın, halklarımızın çıkarları doğrultusunda güçlenmeye ve genişlemeye devam edeceğinden eminim" dedi.