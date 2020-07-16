Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar yeniden başladı

Azerbaycan ve Ermenistan savunma bakanları, birbirlerini ateşkesin ihlal ederek sınırdaki askeri mevzi ve köylere saldırı gerçekleştirmekle suçladı.

Azerbaycan ve Ermenistan savunma bakanlıklarının açıklamasına göre, sınırdaki gerginlik devam etti. Ateşkes ihlal edilirken, can kaybı yaşandığı bilgisi verilmedi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşa Stepanyan’ın Facebook’tan yaptığı açıklamaya göre, Ermenistan-Azerbaycan sınırında saat 02:04’te görevli Ermeni askerleri düşman hareketi tespit etti. Savunmaya geçen Ermeni askerleri, sabotaj amaçlı sızma girişimini engelledi. Şiddetli çatışmaların ardından düşman tarafı kayıplar verdi ve geri püskürtüldü.

Stepanyan ayrıca, Azeri güçlerinin daha sonra D-30 havan topunu kullanarak Aygepar ve Movses köylerine ateş açmaya başladığını bildirdi.

Stepanyan, “Saldırılar sürüyor. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri güçleri Azerbaycan’ın provokasyonlarını etkisiz hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

Stepanyan ayrıca bunun 15 Temmuz gece yarısı itibariyle tahsis edilen ateşkesin ilk ciddi ihlali olduğunu ifade etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da çatışmaların yeniden başladığını doğruladı.

Ermenistan tarafının sınırdaki Tovuz bölgesindeki mevzilere saldırı girşimlerinin sürdüğünü belirten Bakanlık, Agdam, Dondar Guşçu ve Vahidli köylerine yüksek kalibreli silahlar ve havan saldırısına uğradığı açıklaması yaptı.