Ermenistan’ın ‘Azerbaycan’a ait bir tank vurduk’ iddiasına Bakü’den yalanlama

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan’ın, Azerbaycan ordusuna ait bir tankı vurdukları açıklamasına Azerbaycanlı mevkidaşı, “Bu dezenformasyon” yanıtını verdi.

Stepanyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Ermenistan ordu birlikleri düşmanın tankını vurdu, köylerimize ve mevzilerimize ateş açılan topçu noktalarını bastırdı” diye yazdı.

Azerbaycan, Ermenistan’ın iddiasını yalanladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dargahlı, Sputnik’e açıklamasında, “Bu dezenformasyon. Azerbaycan’a ait tüm tanklar iyi durumda ve hizmette. Azerbaycan ordusuna ait zırhlı teçhizat ön cephede yer almıyor. Azerbaycan tankları düşmanın menzili dışında” dedi.