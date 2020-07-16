Azerbaycan, Ermenistan ile şiddetli çatışmada 1 askerin öldüğünü bildirdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dargahlı, Sputnik’e açıklamasında, “16 Temmuz saat 5.45’ten (TSİ 4.45) itibaren Azerbaycan-Ermenistan sınırında, Tovuz yönünde aktif askeri operasyonlar yürütülüyor. Halen devam eden çatışmalarda, birliklerimizin isabetli vuruşlarıyla düşman tarafın yaklaşık 20 askeri, bir zırhlı aracı, bir elektronik koruma aracı, askeri karakollar ve bir müstahkem mevki imha edildi” ifadesini kullandı.

Dargahlı, “Çatışma sırasında bir askerimiz er Nazim Afgan oğlu İsmailov hayatını kaybetti” diye ekledi.