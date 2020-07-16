Ermenistan: Acil Durumlar Bakanlığı’na ait bir aracımız Azerbaycan’a ait İHA tarafından vuruldu

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan, ülkenin Acil Durumlar Bakanlığı’na ait bir aracın Azerbaycan’a ait insansız hava aracı (İHA) tarafından vurulduğunu belirtti.

Ovannisyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Azerbaycan ordusuna ait saldırı amaçlı insansız hava aracı Acil Durumlar Bakanlığı’na ait bir aracımızı vurdu. Ölen veya yaralanan yok” ifadesini kullandı.

Ovannisyan ayrıca yanan bir aracın fotoğraflarını yayınladı.