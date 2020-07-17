İran: Azerbaycan ve Ermenistan arasında arabuluculuk yapmaya hazırız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Resul Musavi, Tahran'ın Azerbaycan ve Ermenistan arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Resul Musavi, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

Fars haber ajansına demeç veren Musavi, "İran, taraflar istediğinde ihtilafın çözümü için iki taraf arasında arabuluculuk yapmaya hazır" dedi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki sorunun çözümü için diyalog kurularak barışçıl çözüm aranması gerektiğini kaydeden Musavi, "İran tarafı, her iki ülkenin temsilcileriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Önümüzdeki günlerde bölgedeki gerilimin azaldığına tanıklık edeceğimizi umuyoruz" ifadelerini kullandı.