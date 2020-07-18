Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Azeri mevkidaşı Hasanov ile telefonda görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Bir askeri diplomatın Sputnik’e aktardığı bilgiye göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yetkili, “Cumartesi sabah Bakü’nün girişimiyle Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşme sırasında iki ülkenin askeri kurumları arasındaki ilişkiler ve işbirliğiyle ilgili çeşitli konular ele alındı” dedi.

Şoygu’nun Hasanov’a ayrıca Rus ordusunda dün başlatılan ani denetimle ilgili bilgi aktardığını belirten yetkili, “Rusya Savunma Bakanı, söz konusu etkinliğin daha önce planlandığını ve Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumla herhangi bir ilgisi bulunmadığını vurguladı” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Güney ve Batı askeri bölgelerinde ve merkez komutanlığına bağlı bazı birliklerde dün ani denetim başladığı duyurulmuştu.