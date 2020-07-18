Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı can kaybı 600 bini geçti

Koronavirüs verilerinin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 600 bin 39'a, vaka sayısı 14 milyon 215 bin 771'e ulaştı.

Bugüne kadar salgın kaynaklı en fazla can kaybı 142 bin 65 ölümle ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi 77 bin 932 ile, 45 bin 233 ile, 38 bin 310 ile, 35 bin 28 ile, 30 bin 152 ile, 28 bin 420 ile, 26 bin 295 ile, 13 bin 979 ile, 12 bin 799 ile, 12 bin 247 ile, 9 bin 800 ile, 9 bin 160 ile, 8 bin 839 ile, 8 bin 347 ile, 6 bin 288 ile, 6 bin 138 ile, 5 bin 619 ile, 5 bin 522 ile 5 bin 458 ile Türkiye ve 5 bin 250 ileizledi.

Can kaybının 1000'den fazla olduğu diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

Güney Afrika (4 bin 804), Çin (4 bin 634), Mısır (4 bin 188), Endonezya (4 bin 16), Irak (3 bin 616), Bangladeş (2 bin 581), Suudi Arabistan (2 bin 407), Arjantin (2 bin 178), Bolivya (2 bin 49), Romanya (2009), İsviçre (1969), İrlanda (1752), Portekiz (1682), Filipinler (1773), Polonya (1618), Ukrayna (1477), Guatemala (1443), Afganistan (1147), Cezayir (1057) ve Panama (1038).

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 8 milyon 488 bin 370 kişi iyileşti, 5 milyon 127 bin 362 kişinin tedavisi ise sürüyor.