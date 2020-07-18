Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı can kaybı 600 bini geçti

Koronavirüs verilerinin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 600 bin 39'a, vaka sayısı 14 milyon 215 bin 771'e ulaştı.
Bugüne kadar salgın kaynaklı en fazla can kaybı 142 bin 65 ölümle ABD'de görüldü.
Can kaybının 1000'den fazla olduğu diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:
Güney Afrika (4 bin 804), Çin (4 bin 634), Mısır (4 bin 188), Endonezya (4 bin 16), Irak (3 bin 616), Bangladeş (2 bin 581), Suudi Arabistan (2 bin 407), Arjantin (2 bin 178), Bolivya (2 bin 49), Romanya (2009), İsviçre (1969), İrlanda (1752), Portekiz (1682), Filipinler (1773), Polonya (1618), Ukrayna (1477), Guatemala (1443), Afganistan (1147), Cezayir (1057) ve Panama (1038).
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 8 milyon 488 bin 370 kişi iyileşti, 5 milyon 127 bin 362 kişinin tedavisi ise sürüyor.
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