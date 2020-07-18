Gine Körfezi’nde korsanlar Rus denizcileri kaçırdı

Gine Körfezi’nde son zamanlarda aktivitelerini artıran korsanların bu kez Curacao Trader adlı tankere saldırıp 13 Rus ve Ukraynalı denizciyi kaçırdığı öğrenildi.

Maritime Bulletin sitesinin aktardığına göre Gine Körfezi’nde korsanlar, Liberya bayraklı Curacao Trader adlı tankere saldırıp Rus ve Ukraynalılardan oluşan 19 kişilik mürettebatın 13 üyesini kaçırdı.

Tankerin ait olduğu Alison Management Corp şirketinin konuya ilişkin açıklamasına göre gemi, dün sabah yerel saatle 11.00’de, Benin kıyılarının yaklaşık 210 deniz mili uzağındayken korsanların saldırısına uğradı.

Şirketin açıklamasında, saldırı sonrasında tankerin sınırlı imkanlarından dolayı akıntıda sürüklendiği, diğer bir geminin yardım etmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Daha önce Dryad Global'ın aktardığına göre bu bölgede karaya en uzak açık deniz korsanlığı eylemi olarak nitelendirilen olayda tanker Togo’ya yola çıkarken silahlı sekiz kişi gemiye yanaştı ve bindi.

Nijerya’nın başkenti Nabuja’daki Rus diplomatik temsilciliği, Sputnik’e yaptığı açıklamada saldırıyla ilgili bilgileri doğrulamaya çalıştıklarını ifade etti.

Diğer yandan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, kaçırılan rehinelerin arasında dört Ukraynalının bulunduğunu açıkladı.