Azerbaycan: Ermenistan ordusu mevzilerini sivil yapılar yanında yerleştiriyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dargahlı, Ermenistan sınırında gerilimin devam etmesine rağmen, geçen gece durumun nispeten sakin geçtiğini belirterek, “Ermenistan ordu birlikleri ara sıra ateşkesi ihlal etse de düşmanın aktif eylemlere geçme çabaları Azerbaycan ordu birlikleri tarafından kararlı bir şekilde önlendi” dedi.

Dargahlı, “Ermenistan silahlı kuvvetleri provokasyon amacıyla kasıtlı olarak mevzilerini sivil yapıların yanına veya arkasına yerleştiriyor. Buna rağmen Azerbaycan ordusu sadece düşmanın askeri hedeflerine ateş açıyor. Kasıtlı olarak Azerbaycan köylerine, sivillere ve sivil yapılara saldıran Ermenistan ordu birliklerinin mevzileri birliklerimizin hassas ateşiyle bastırıldı” ifadesini kullandı.

Azerbaycan ordusunun son çatışmalarda sahip olduğu silahın sadece küçük bir kısmını kullandığını vurgulayan Dargahlı, kullanılan silahın yüksek hassasiyete sahip olduğunu belirterek, “Sunduğumuz görüntüler, ordumuzun son çatışmalarda düşmanın mevzilerini, askeri tesislerini, teçhizatını, askerlerini ve stoklarını ne kadar isabetli bir şekilde vurduğunu net bir şekilde gösteriyor. Bu, Azerbaycan ordusunun savaşa hazır durumunun, askeri potansiyelinin ve profesyonelliğinin göstergesi” dedi.