Ermenistan'dan Azerbaycan sınırına izleme sistemi oluşturma önerisi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermeni tarafının Azerbaycan sınırında ateşkese uyulmasıyla ilgili güvenli bir uluslararası izleme sisteminin oluşturulmasından yana olduğunu belirtti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililerle bir araya gelen Paşinyan, Azerbaycan sınırında ateşkese uyulması ile ilgili güvenli bir uluslararası izleme sisteminin oluşturulmasından yana olduğunu açıkladı.

Paşinyan, "Pozisyonumuz değişmedi. Nihayet hepimiz, ateşkes ihlalleri konusunda sürekli olarak yapılan açıklamalar döngüsünden çıkmalıyız ve ateşkese uyulmasıyla ilgili güvenli bir uluslararası izleme sistemi oluşturulmalı” diye konuştu.

Karabağ çözümü konusunda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlığı çerçevesinde yürütülen müzakere sürecinin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Paşinyan, 'Azerbaycan’ın nihayet yapıcı bir pozisyon alması gerektiğini' ifade etti.

'Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, son derece yüksek düzeyde savaşa hazır olduklarını gösterdi'

Ermenistan-Azerbaycan sınırında geçen hafta başlayan gerilimi yorumlayan Paşinyan, Bakü'nün amacının 'beklenmedik bir saldırı ile Azerbaycan ordusunun yenilmezlik mitini somutlaştırmak, askeri başarı ile Ermeni tarafının ahlaki ve psikolojik durumunu ezmek ve ardından Karabağ’a saldırmak’ olduğunu söyledi ve ekledi: "Ancak Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, son derece yüksek düzeyde savaşa hazır olduklarını gösterdi."

Erivan ve Bakü, Ermenistan-Azerbaycan sınırında geçen hafta sonu başlayan gerginlikle ilgili birbirlerine karşılıklı suçlamalar yöneltiyor. İki eski Sovyet ülkesi, hukuken Azerbaycan'ın, fiilen ise Ermeni güçlerin kontrolünde olan Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde. Bölgede 1994’te ateşkes ilan edilmesine karşın çatışmalar dönem dönem alevleniyor.