Ermenistan, IAEA Başkanı Grossi'ye Azerbaycan'ın nükleer santrale saldırı tehditleri hakkında bilgi verdi

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Viyana Uluslararası Örgütleri Daimi Temsilcisi Büyükelçi Armen Papikyan, IAEA Başkanı Rafael Grossi'ye Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait nükleer santrale saldırıda bulunma tehditleri hakkında bilgi verdi.

Ermeni diplomatın Grossi'ye Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmaların yol açtığı durum ve bu bağlamda 'Bakü'nün son derece tehlikeli tehdit ve açıklamaları’ hakkında bilgi verdiği kaydedilen açıklamada, "Büyükelçi Papikyan, Ermeni tarafının Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Metzamor Nükleer Santrali’ne füze saldırısı başlatma tehdidi nedeniyle duyduğu derin endişeyi dile getirerek, bunun uluslararası beşeri hukukun tüm normlarını ihlal ettiğini, sadece Ermenistan'ın değil tüm bölgenin güvenliği ve istikrarı için ciddi bir tehdit olduğunu belirtti” ifadeleri kullanıldı.

Daha önce Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Mingeçevir barajını vurma tehdidine yanıt olarak Azerbaycan ordusunun elindeki füzelerin Metzamor Nükleer Santrali’ne ulaşma potansiyeline sahip olduğunu, 'bunun Ermenistan için büyük felakete yol açabileceğini’ açıklamıştı.

Erivan ve Bakü, Ermenistan-Azerbaycan sınırında geçen hafta sonu başlayan gerginlikle ilgili birbirlerine karşılıklı suçlamalar yöneltiyor. İki eski Sovyet ülkesi, hukuken Azerbaycan’ın, fiilen ise Ermeni güçlerin kontrolünde olan Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde. Bölgede 1994’te ateşkes ilan edilmesine karşın çatışmalar dönem dönem alevleniyor.