Rosatom: Salgın, Akkuyu’nun inşaatını etkilemedi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom’un iştiraki Akkuyu Nükleer'in Genel Müdürü Anastasya Zoteyeva, Rosatom’un Akkuyu nükleer santralinin inşaat alanında koronavirüsün yayılmasını önleyebildiğini, inşaat çalışmalarının salgın döneminde bir gün bile durmadığını ifade etti.

Rus basınına konuşan Anastasya Zoteyeva, “Salgın döneminde durumu kontrol altına alabilmemizi, şirket ve sözleşmeli kuruluşların çalışanları arasında virüsün yayılmasını önlememizi önemli bir başarı olarak görüyoruz. Her gün inşaat çalışmalarında 6 binden fazla kişi çalışıyor, ancak bu sırada sadece sözleşmeli kuruluşlardan bir kişide virüs tespit edildi. Bu kişi derhal izole edilip uygun tıbbi desteği aldı” ifadelerini kullandı.

Zoteyeva, güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi sayesinde inşaat alanında tek bir gün dahi çalışmaların durdurulmadığını vurguladı.

Zoteyeva, santralin yapımını gerçekleştiren Akkuyu Nükleer şirketinin, inşaat alanında çalışanların sağlığı ve güvenliğinin korunması adına gerekli tüm tedbirleri aldığını da ekledi.