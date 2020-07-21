Facebook, RT'nin koronavirüs ilacıyla ilgili videosunu kaldırdı

Facebook, Russia Today (RT) Arapça'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilacını anlatan bir videosuna sansür uyguladı.

Videonun kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldığı bildirildi.

RT’den yapılan açıklamada, video, Rusya hastanelerine ulaştırılan ilk Kovid-19 ilaç partisinden bahsediliyor. Videonun kapağında, anlatılan ilacın resmi yerleştirildiğinin altı çizilirken dezenformasyonun söz konusu olamayacağı vurgulandı.

RT ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, söz konusu videonun, 3 hafta boyunca kanalın farklı platformlarında yer alan ve yüz binlerce görüntüleme toplayan bir haber olduğunu söyledi.

Simonyan, "Ama Facebook videoyu, ‘fiziksel zarar verebilecek dezenformasyona yönelik topluluk kurallarımızı ihlal ediyor’ gerekçesiyle kaldırdı. Gönderdiğimiz itiraz Facebook tarafından geri çevrildi" ifadelerini kullandı.

Simonyan, "Çünkü Zuckerberg’lerin dünyasında koronavirüs ilacı yok ve olamaz. Tıpkı Facebook’ta sansürün olmadığı gibi" diye ekledi.