Azerbaycan: Ermenistan'la yaşanan gerilim geniş katılımlı AGİT Minsk Grubu toplantısında ele alınmalı

Başkent Bakü'de basın toplantısı düzenleyen Gaciyev, "Azerbaycan imitasyon niteliğindeki müzakerelere katılmayı planlamıyor. Ermenistan, herhangi bir bahaneyle müzakere sürecini bozmaya çalışıyor. Bu nedenle AGİT Minsk Grubu'nun geniş formatta bir toplantı yapmasının önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

BM Güvenlik Konseyi kararlarını uygulama mekanizmalarının gözden geçirilmesi gerektiğine inandıklarını kaydeden Gaciyev, "Zira kararlar, Azerbaycan topraklarında işgale devam eden Ermenistan da dahil çeşitli ülkeler tarafından uygulanmıyor. Ermenistan'ın her seferinde teknik sorunları bahane ederek müzakereleri sekteye uğratmasının önüne geçilmeli. Ayrıca geniş katılımlı AGİT Minsk Grubu toplantısı yapılmalı. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarında gerçekleştirilen yasadışı yerleşim, müzakere sürecinin temelini baltalıyor" diye konuştu.