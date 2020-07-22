Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Şu anda seferberliğe gerek yok

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede şu anda seferberlik gerekliliğinin bulunmadığına dikkat çekerek, “Bugün seferberliğe gerek yok. Ancak gerekirse bu adımı atacağız. Bugün itibarıyla Azerbaycan’ın ordusu tam olarak donanmış durumda” ifadelerini kullandı.

Ermenistan ile sınır bölgesinde meydana gelen çatışmalar ortamında Azerbaycan halkını orduya kaydolma çağrısı yaptığını söyleyen Aliyev, “Bir haftadan kısa bir sürede çoğu gençler olmak üzere neredeyse 50 bin Azerbaycan vatandaşı başvuru yaptı. Onlara minnettarım. Onlar Karabağ için ölmeye hazır. Ebeveynlerine, böyle çocuklar yetiştirdikleri için minnettarım” diye konuştu.

Aliyev, Ermenistan ile sınır bölgesindeki son çatışmalarda dünya toplumunun ve birçok uluslararası kuruluşun Azerbaycan’ı desteklediklerini vurguladı.

Erivan ve Bakü, Ermenistan-Azerbaycan sınırında 12 Temmuz’da başlayan ve 15 Temmuz’a kadar süren gerginlikle ilgili birbirlerine karşılıklı suçlamalar yöneltiyor.

İki eski Sovyet ülkesi, hukuken Azerbaycan’ın, fiilen ise Ermeni güçlerin kontrolünde olan Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.

Bölgede 1994’te ateşkes ilan edilmesine karşın çatışmalar dönem dönem alevleniyor.