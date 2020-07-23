ABD'den 'Çin'e ait daha fazla konsolosluk kapatılabilir' sinyali

ABD ile Çin arasında bu kez diplomatik temsilcilikler üzerinden yaşanan gerilim tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e ait daha fazla konsolosluğun kapatılmasını yönünde bir talimat vermesinin ‘her zaman olasılık dahilinde’ olduğunu söyledi.
Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, Houston Başkonsolosluğu’nda görüldüğü iddia edilen alevlere değinerek, “Sanırım dokümanları ve kağıtları yakıyorlardı” dedi.
Çin basını: Başkanlık seçimleri ABD’yi delirtiyor
Komünist Partisi'nin resmi gazetesi People's Daily’nin himayesinde olan The Global Times ise, “Kasım ayındaki başkanlık seçimleri ABD’yi delirtiyor” yorumunu yaptı.
Ne olmuştu?
ABD basını, Çin’in Houston Başkonsolosluğu’nun dışında tenekelerde belgelerin yakıldığına dair haberlere yer verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri, 24 Temmuz saat 16.00'ya kadar binanın tahliye edilmesi talimatının verildiğini aktardı. ABD yönetimi de, Çin’den başkonsolosluğunu 72 saat içinde kapatmasını istedi.
ABD'nin talebinin tek taraflı provokasyon sayıldığını ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Çinli yetkililer kararı kınadı. Misilleme olarak Çin’in Vuhan kentinde bulunan ABD konsolosluğunun kapatılması gündeme gelirken, erken davranan Washington bu kararı Çin'den önce aldı.
Ancak iki ülke arasında gerilimi sürerken Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Washington’daki büyükelçiliklerine yönelik bomba ihbarı ve ölüm tehditleri yapıldığını açıkladı.
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