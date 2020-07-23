ABD'den 'Çin'e ait daha fazla konsolosluk kapatılabilir' sinyali

Çin’e Houston’daki başkonsolosluk binasını tahliye etmesi için 72 saat süre tanıyan ABD, Pekin’e ait daha fazla diplomatik temsilciliğin kapatılabileceğinin de sinyalini verdi.

ABD ile Çin arasında bu kez diplomatik temsilcilikler üzerinden yaşanan gerilim tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e ait daha fazla konsolosluğun kapatılmasını yönünde bir talimat vermesinin ‘her zaman olasılık dahilinde’ olduğunu söyledi.

Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, Houston Başkonsolosluğu’nda görüldüğü iddia edilen alevlere değinerek, “Sanırım dokümanları ve kağıtları yakıyorlardı” dedi.

Çin basını: Başkanlık seçimleri ABD’yi delirtiyor

Öte yandan gerilim Çin basınına da yansıdı., Çin’i uluslararası arenada ‘art niyetli’ göstermek isteyen ABD’nin yeni bir kumara kalkıştığını belirtti. Gazete, “Bu hamle, (Trump’ın) başkanlık seçimi anketlerinde rakibinin gerisinde kaldığını gösteriyor . ABD lideri, Çin'i bir kötülük temsilcisi olarak göstermek için her şeyi yapıyor” dedi.

Komünist Partisi'nin resmi gazetesi People's Daily’nin himayesinde olan The Global Times ise, “Kasım ayındaki başkanlık seçimleri ABD’yi delirtiyor” yorumunu yaptı.

Ne olmuştu?

ABD basını, Çin’in Houston Başkonsolosluğu’nun dışında tenekelerde belgelerin yakıldığına dair haberlere yer verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri, 24 Temmuz saat 16.00'ya kadar binanın tahliye edilmesi talimatının verildiğini aktardı. ABD yönetimi de, Çin’den başkonsolosluğunu 72 saat içinde kapatmasını istedi.

ABD'nin talebinin tek taraflı provokasyon sayıldığını ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Çinli yetkililer kararı kınadı. Misilleme olarak Çin’in Vuhan kentinde bulunan ABD konsolosluğunun kapatılması gündeme gelirken, erken davranan Washington bu kararı Çin'den önce aldı.

Ancak iki ülke arasında gerilimi sürerken Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Washington’daki büyükelçiliklerine yönelik bomba ihbarı ve ölüm tehditleri yapıldığını açıkladı.