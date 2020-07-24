Twitter'a ücretli abonelik geliyor

Mikroblog sitesi Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, ücretli bir model üzerinde çalışmaya başladıklarını doğruladı. Dorsey, yıl sonuna kadar birkaç farklı üyelik modelini deneyeceklerini söyledi.

Yatırımcılarla yapılan toplantının ardından konuşan Dorsey, “Birinin Twitter'a ücret ödemesini istemek çıtayı çok yükseğe koymak demek. Şu an çok erken keşif aşamasındayız” dedi.

Abonelik modeli ve reklam işlerinin birbirini tamamlaması gerektiğini belirten Dorsey, “İnsanların ödeme duvarlarını yönetmesine yardımcı olan bir dünya olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ücretli sisteme geçişe dair haberler, Twitter’ın, 'Gryphon' adı verilen abonelik projesi kapsamında New York ofisinde çalışacak yazılım mühendisleri aradığına dair ilan vermesinin ardından başladı.

Twitter’ın reklam gelirleri salgın döneminde yüzde 23 oranında azalarak 562 milyon dolara geriledi.

Bu, Twitter'ın platforma ücretli abonelik opsiyonunu eklemek için başlattığı ilk çalışma değil. Şirket, 2017 yılında da kullanıcıların ve küçük işletmelerin tweet'lerine erişimi artırmak için abonelik modelini test etmişti. Bu proje kapsamında aylık 99 dolar ücret karşılığında ücretli üyelerin paylaşımlarının söz konusu hesabı takip etmeyen kişiler tarafından da görülmesi imkanı sunulması planlanıyordu.

Ancak Twitter konuyla ilgili yaptığı anket sonrası projeyi rafa kaldırma kararı almıştı.