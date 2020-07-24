AGİT Minsk Grubu'ndan Bakü ve Erivan'a müzakerelere hazırlanma çağrısı

AGİT Minsk Grubu, Azerbaycan ve Ermenistan'a, sınırda çatışma sayısının azalmasından yararlanarak iki ülke arasındaki çatışmanın çözümünü bulmak için ciddi görüşmelere hazırlanma çağrısında bulundu.

AGİT Minsk Grubu eş başkanları olan Rusya, Fransa ve ABD temsilcileri ve AGİT dönem başkanının özel temsilcisi Andrzej Kasprzyk, Azerbaycan-Ermenistan sınırında 16 Temmuz'dan bu yana gözlemlenen nispeten sakinliği memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

AGİT Minsk Grubu'nun açıklamasında, "Eş başkanlar, tarafları çatışmaların sayısındaki mevcut azalmadan yararlanarak çatışmaya kapsamlı çözüm bulma amacıyla ciddi ve somut müzakerelere hazırlanmaya çağırıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Eş başkanlar, bu zor dönemde, sivillere veya kritik öneme sahip altyapıya yönelik tehditler dahil kışkırtıcı açıklamalardan ve eylemlerden uzak durmanın son derece önemli olduğunun bir kez daha altını çiziyor" denildi.