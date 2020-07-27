‘Jet ski üstündeki Joker’in’ görüntüleri viral oldu

En ünlü kötü karakterlerden biri ve Batman’in baş düşmanı olan Joker’in kılığına girip New York’ta jet skiye binen birinin görüntüleri viral olurken farklı yorumlar geldi.

Dünyaca ünlü süper kahraman Batman'in ezeli düşmanı Joker, kırmızı gülümsemesi ve beyaz yüz makyajıyla Ney York’ta Brooklyn Köprüsü altında jet ski yaparken görüntülendi.

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Ancak gizemli joker, tuhaf bir şekilde, mor ceketinin kollarının sonunda düşmanı Batman’in işaretiyle süslenmiş bileklikler takmıştı.

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Joker kılığına giren bu kişinin görüntüleri sosyal medyada viral olurken birçok renkli yorum da geldi. Bazı yorumlar şu şekilde:

New York garip bir yer. Sanırım bugün Jokeri su üzerinde gördüm. New York is a strange place man. I think I saw The Joker on water today🤣🤣🤣 pic.twitter.com/O9Ry6ANXKh — Krissy 🇬🇩 (@KrissyLionz) July 25, 2020 ​

Keşke bu kadar özgür olsaydım. I wish I was this free https://t.co/BqgKRcQhF5 — vero 🌿 (@ginkgocrown) July 26, 2020 ​

Joker Arkham'dan jet skiyle kaçmayı başarmış ancak bu Kovid-19 karmaşasında iyidir, çünkü hep maske takıyor. Joker done escaped Arkham on a jet ski but he good on this covid mess cause he always wear a mask https://t.co/90tLDiRzv6 — Frankie (@FrankieB_knowin) July 26, 2020 ​

Bu ilk değil

Öte yandan, joker ilk defa New York sularında görülmüyor, daha önce de oyuncu Olivia Wilde aynı kostümle dalgalara binen bir kişiyi görmüştü.

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Ayrıca son video, daha önce viral olan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i akıllara getirdi; Zuckerberg, Hawaii'de sörf yaparken o kadar çok fazla güneş kremi sürmüştü ki Joker’e benzetilmişti.

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