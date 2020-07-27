Maas: Rusya’nın G7’ye dönmesine karşıyız

Rheinische Post’a konuşan Heiko Maas, Moskova’nın G7’de olmasına karşı olduklarını ifade etti. Maas, “Rusya’nın G7’den çıkarılmasının sebebi Kırım’ın ilhakı ve Ukrayna’nın doğusundaki müdahalesiydi. Bu konu çözülmeden, bu anlamda bir şans görmüyorum” dedi.

Maas ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın G7 zirvesine Rusya, Hindistan, Güney Kore ve Avustralya’yı davet etme teklifine de sıcak bakmadı.

Maas, Berlin için uygun formatın 11 ya da 12 değil, 7 veya 20 ülkelik bir birlik olduğunu ifade etti.

Öte yandan Maas, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan da övgüyle bahsetti. Lavrov’un daima ülkesinin çıkarlarını koruduğunu, ancak onunla bir çözüm bulmanın her zaman mümkün olduğunu kaydetti.

Trump, daha önce Rusya’nın yeniden G7’ye dahil edilmesi çağrısı yapmıştı. ABD Başkanı ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ülkesinde gerçekleşecek G7 zirvesine davet etmek istediğini belirtmişti.